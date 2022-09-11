На Уманщині спрацювала ППО під час повітряної тривоги. Уламки ракети пошкодили приватне домоволодіння

Під час ранкової повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Радіємо успіхам наших ЗСУ, але не забуваймо убезпечуватися, коли нам про це сигналізують військові. Під час ранкової повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Уламками збитого об'єкта пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, люди не постраждали", - зазначив він.



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