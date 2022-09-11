Новини • Війна

Рашисти вилучали українську літературу зі шкіл під час окупації Харківщини. ДОКУМЕНТ

7 70220
Рашисти вилучали українську літературу зі шкіл під час окупації Харківщини. ДОКУМЕНТ
На окупованих територіях Харківської області російські загарбники вилучали українську літературу зі шкіл.

Про це у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Акти про вилучення зі шкіл української літератури, виявлені на звільнених територіях Харківської області. Докази політики геноциду, яку проводили російські окупанти в Україні. Під приводом "боротьби з фашизмом" насамперед почали боротися з українською мовою та культурою, як і сотні років тому. Тоді був Валуєвський циркуляр, тепер - ці акти", - йдеться в повідомленні.

За словами Казанського, все це відбувалося в серпні.

"Колаборанти були впевнені, що Росія прийшла назавжди, але щось пішло не так. Цікаво, де тепер усі ці члени цих комісій? Мабуть, втекли бомжувати до Білгородської області. У разі затримання цих діячів покарання для них має бути максимально серйозним. Вони не просто співпрацювали з окупантами, а стали співучасниками дій, що мають ознаки етноциду та геноциду. Це дуже тяжкий злочин", - додав журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Над Чкаловським на Харківщині піднято український прапор. ВIДЕО

Рашисти вилучали українську літературу зі шкіл під час окупації Харківщини 01
Рашисти вилучали українську літературу зі шкіл під час окупації Харківщини 02

Топ коментарі

  • Ірландія
    Колаборанти тікають . Ось і проблема як поводитись з колаборантами вирішується сама
  • Владислав Изюмский
    Ну хоч здали в архів, а не спалили. Думаю суд це візьме до уваги.
  • Владислав Изюмский
    Що цікаво, коли рашисти в лютому наступали, то українці масово виходили робити барикади, рили окопи, робили запальні суміші, йшли до тероборони. А зараз коли наступають ЗСУ, то прибічники "руського міра" надають перевагу втечі, і ніхто з них навіть не намагається чинити будь-який опір.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини