Рашисти вилучали українську літературу зі шкіл під час окупації Харківщини. ДОКУМЕНТ

На окупованих територіях Харківської області російські загарбники вилучали українську літературу зі шкіл.

Про це у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Акти про вилучення зі шкіл української літератури, виявлені на звільнених територіях Харківської області. Докази політики геноциду, яку проводили російські окупанти в Україні. Під приводом "боротьби з фашизмом" насамперед почали боротися з українською мовою та культурою, як і сотні років тому. Тоді був Валуєвський циркуляр, тепер - ці акти", - йдеться в повідомленні.

За словами Казанського, все це відбувалося в серпні.

"Колаборанти були впевнені, що Росія прийшла назавжди, але щось пішло не так. Цікаво, де тепер усі ці члени цих комісій? Мабуть, втекли бомжувати до Білгородської області. У разі затримання цих діячів покарання для них має бути максимально серйозним. Вони не просто співпрацювали з окупантами, а стали співучасниками дій, що мають ознаки етноциду та геноциду. Це дуже тяжкий злочин", - додав журналіст.

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