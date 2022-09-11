Рашисти вилучали українську літературу зі шкіл під час окупації Харківщини. ДОКУМЕНТ
Про це у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"Акти про вилучення зі шкіл української літератури, виявлені на звільнених територіях Харківської області. Докази політики геноциду, яку проводили російські окупанти в Україні. Під приводом "боротьби з фашизмом" насамперед почали боротися з українською мовою та культурою, як і сотні років тому. Тоді був Валуєвський циркуляр, тепер - ці акти", - йдеться в повідомленні.
За словами Казанського, все це відбувалося в серпні.
"Колаборанти були впевнені, що Росія прийшла назавжди, але щось пішло не так. Цікаво, де тепер усі ці члени цих комісій? Мабуть, втекли бомжувати до Білгородської області. У разі затримання цих діячів покарання для них має бути максимально серйозним. Вони не просто співпрацювали з окупантами, а стали співучасниками дій, що мають ознаки етноциду та геноциду. Це дуже тяжкий злочин", - додав журналіст.