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Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ. ФОТОрепортаж

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Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих Росією територій. Від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на Державний кордон залишається 50 км.

Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 01
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 02
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 03
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 04
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 05
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 06
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 07
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 08
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 09
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 10
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 11
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 12
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 13
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 14
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 15

"На цих світлинах - результати роботи кількох підрозділів Збройних Сил. У тісній взаємодії вони звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка. Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, які вони гордо назвали "Масква", "Омск" й "Пітєр", дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп'янськ. Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами. Вічна Пам’ять полеглим в боях за Україну!", - зазначив Залужний. 

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Віримо в ЗСУ !!!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Казачья Лопань, местные жители подняли флаг 💛💙
  • Власов Сергей b3083465
    Nasha CanadaНаша Канада

    @NashaCanada

    ·

    7 ч

    Оказывается, на 11 сентября в Изюме было запланировано выступление Олега Газманова с концертом "Россия здесь навсегда". Организаторы написали, что мероприятие "переносится на неопределённый срок". Я так и не понял причины переноса - пусть бы приехал...
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