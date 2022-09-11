Морські піхотинці минулої доби знищили 3 танки та 2 самохідні гаубиці "Мста-С", - ВМС

Вчора, 10 вересня, військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування ВМС ЗСУ.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 3 танки, 2 самохідні гаубиці "Мста-С". Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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