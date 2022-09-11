Окупанти тікають з Козачої Лопані до Бєлгорода, - голова Дергачівської громади Задоренко
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Російські окупаційні війська тікають з Козачої Лопані на Харківщині.
Про це повідомив голова прикордонної Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.
"За нашою інформацією, з Козачої Лопані рашисти тікають на Бєлгород, ходять по хатам та евакуюють місцеве населення. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу", - йдеться в повідомленні.
Також Задоренко опублікував фото місцевих жителів Козачої Лопані, які підняли прапор України.