Хакери ФСБ потужно атакували Україну за пів року до повномасштабного вторгнення, - Федоров
Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Кібервійна розпочалась задовго до повномасштабного вторгнення. Вона почалась по факту десь за пів року", - сказав він.
За словами Федорова, за пів року до 24 лютого розпочались масштабні кібератаки хакерських угруповань ФСБ Росії. Це були багатовекторні атаки, метою яких було завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі і виявити, як працюють інформаційні системи в Україні та як вони захищені.
"По факту десь ще у жовтні-листопаді почались найпотужніші атаки, з якими ми вчились працювати та від яких ми будували систему захисту", - розповів віцепрем'єр.
Федоров зазначив, що Україні вдалось захиститись від цих та подальших кібератак завдяки створенню спеціальної команди при Держспецзв'язку, яка відпрацьовувала різні сценарії атак та захисту від них.