Новини • Війна

Хакери ФСБ потужно атакували Україну за пів року до повномасштабного вторгнення, - Федоров

2 09812
Хакери ФСБ потужно атакували Україну за пів року до повномасштабного вторгнення, - Федоров
Росія почала здійснювати масштабні кібератаки на Україну за пів року до повномасштабного військового вторгнення 24 лютого.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кібервійна розпочалась задовго до повномасштабного вторгнення. Вона почалась по факту десь за пів року", - сказав він.

За словами Федорова, за пів року до 24 лютого розпочались масштабні кібератаки хакерських угруповань ФСБ Росії. Це були багатовекторні атаки, метою яких було завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі і виявити, як працюють інформаційні системи в Україні та як вони захищені.

"По факту десь ще у жовтні-листопаді почались найпотужніші атаки, з якими ми вчились працювати та від яких ми будували систему захисту", - розповів віцепрем'єр.

Читайте також: Російські хакери здійснили безпрецедентну кібератаку на сайт "Енергоатома"

Федоров зазначив, що Україні вдалось захиститись від цих та подальших кібератак завдяки створенню спеціальної команди при Держспецзв'язку, яка відпрацьовувала різні сценарії атак та захисту від них.

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    **** чипсоподобная... а до сих пор с чьих аэродромов взлетают нас обстреливать и бомбить...
    по-добрососедски так... нежно... в пыль...
  • Ірландія
    «Шаг» в могилу йому давно пора «умудрьонному»
  • Oleksandr Pohribnyi
    Спочатку хакери впровадили в Україну таких некомпетентних посадовців як федоров, які активно користувались і, здається, продовжують користуватись чисто ФСБешним проєктом телеграм.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини