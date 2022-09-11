По Україні вдарили дальні бомбардувальники РФ, - Повітряні сили

Росіяни опівдні 11 вересня завдали ракетного удару по Україні з дальньої авіації, дані уточнюються.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Працювала російська авіація: дальні бомбардувальники Ту-22 М3, які спершу з півночі країни завдали ударів, очевидно ракетами Х-22, потім перелетіли в район окупованого півострова і вже з району мису Тарханкут ймовірно атакували і південні регіони нашої держави. Є деяка інформація, що там пролунали вибухи, але вона потребує підтвердження, бо це буквально хвилини тому. Ще раз нагадуємо всім, що загроза (ракетних ударів. - Ред.) нікуди не ділася. Те, що наші воїни звільняють землю - це гарні новини, але ще далеко не перемога. Ворог постійно буде нас тероризувати ракетними атаками. На жаль, поки що дістати ті літаки (дальні російські бомбардувальники. - Ред.) засобів у нас немає, але переконаний, що вони будуть. І тоді вже будемо трохи легше дихати", - зауважив Ігнат.

У неділю, 11 вересня, близько полудня по всій Україні оголошувалась повітряна тривога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 4 місяці авіація ворога не залітає в наш повітряний простір, - речник Повітряних сил Ігнат