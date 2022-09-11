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В Ізюмі - українські прапори, але до повідомлення Генштабу ЗСУ про визволення міста говорити зарано, - мер Марченко

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В Ізюмі - українські прапори, але до повідомлення Генштабу ЗСУ про визволення міста говорити зарано, - мер Марченко
У суботу, 10 вересня 2022 року, над Ізюмом знову замайорів жовто-блакитний прапор.

Про це повідомив міський голова Валерій Марченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми нарешті щасливі, що зможемо знову повернутися додому, але й водночас засмучені, знаючи якою ціною це здобуто. Від імені всієї Ізюмської громади я висловлюю щиру вдячність всім військовослужбовцям ЗСУ. Їхній Подвиг назавжди буде викарбуваний в історії України, а ми-ізюмчани завжди гідно шануватимемо наших Захисників", - йдеться у зверненні Марченка.

Про остаточне звільнення Ізюма від окупантів до офіційного повідомлення Генерального штабу говорити поки зарано, сказав мер.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ЗСУ звільнили село Великі Хутори Шевченківського району Харківської області.
  • Saskia Jansen
    Lesya Olexandra Porutska is with Lesya Porutska-Sakovych.

    13 hrs · ГШ ЗС рф загубив у степах України двох генералів з фіксованими псевдо "Звєзда" і "Ґром" Один генерал знайшовся в українському полоні: Січєвой Андрєй Івановіч. Спитайте його: він "Звєзда" чи "Ґром"?

    Зеленський, ви наказали захисникам Маріуполя здатися. Вони виконали наказ. Ви зобов'язані повернути їх додому.

    Міняйте генерала армії рф на всіх вцілілих.

    Чи в Єрмака інші плани? (с)

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