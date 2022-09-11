Унаслідок збройної агресії РФ 747 українських дітей зазнали поранення, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 11 вересня понад 1130 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та понад 747 отримали поранення різного ступеню тяжкості, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - зауважується у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 390, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.

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"10 вересня внаслідок обстрілу ворогом с. Соловйово Ясинуватського району Донецької області поранено 10-річного хлопчика", - додають у пресслужбі.

Також через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.