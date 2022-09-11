Маємо амбіцію максимум за два роки стати повноцінною частиною ЄС, - Шмигаль

Україна має амбіцію до кінця цього року виконати всі сім умов Європейської комісії при наданні статусу кандидата та перейти до переговорного процесу щодо членства в ЄС.

Про це зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії, що відбулася в Києві 9-10 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Будемо рухатися дуже швидкими темпами. Ми проаналізували, як інші країни проходили цей шлях. Він займав 5, 7, 8 років. Ми маємо амбіцію максимум за два роки пройти цей шлях та реалізувати нашу мету - бути повноцінною частиною Європейського Союзу", - сказав очільник Уряду.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Україна відстояла свій цивілізаційний вибір, і буде продовжувати рух на Захід.

"Основний висновок після двохсот днів цієї кривавої війни - Україна перемогла стратегічно. Ми перемогли у відстоюванні своєї свободи, нашої демократії. Ми перемогли в нашому стратегічному векторі в Європу. Росія стратегічно програла. Вони залишились у своїй архаїчній радянській моделі існування зі своєю пропагандою, зі своїми імперськими амбіціями, які ми очевидно не дамо їм зреалізувати", - відзначив прем’єр-міністр.

Шмигаль також подякував Збройним Силам та всім українським військовим, які дають сьогодні можливість говорити та планувати успішне європейське майбутнє України.

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