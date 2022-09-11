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Партизани в Херсоні підірвали "військкомат", куди російські окупанти нещодавно привезли поповнення, - Братчук

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Партизани в Херсоні підірвали "військкомат", куди російські окупанти нещодавно привезли поповнення, - Братчук
Українські партизани підірвали будинок "Територіального центру комплектування 178" в Херсоні. У ньому російські окупанти облаштували "військкомат".

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією від партизанів Руху Опору Південь УДА, в Херсоні підірвано будинок "Територіального центру комплектування №178" на вулиці Паровозній, відомий у Херсоні як "військкомат", - зазначив він.

Братчук додав, що, за словами місцевих, будівля використовувалася для розміщення російських військових, і що до неї, ймовірно, заселили нове поповнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партизани позначають стіни й паркани в окупованому Херсоні українськими символами. ФОТО

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Топ коментарі

  • Amber
    Мабуть , кадирівцям , які підтягнулися туди , настав кирдик
    і це чудово!!
  • Сергей Поляков 2137b8c2
    Кто-то им обоим дал по морде с правой руки. Думаю, их в Кремль вызывают и там бьют за плохую работу.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    В Крыму "самодемилитаризовался" Су-34: российский истребитель рухнул в поле
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