Партизани в Херсоні підірвали "військкомат", куди російські окупанти нещодавно привезли поповнення, - Братчук
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Українські партизани підірвали будинок "Територіального центру комплектування 178" в Херсоні. У ньому російські окупанти облаштували "військкомат".
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією від партизанів Руху Опору Південь УДА, в Херсоні підірвано будинок "Територіального центру комплектування №178" на вулиці Паровозній, відомий у Херсоні як "військкомат", - зазначив він.
Братчук додав, що, за словами місцевих, будівля використовувалася для розміщення російських військових, і що до неї, ймовірно, заселили нове поповнення.