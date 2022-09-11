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Льотчики РФ, які обстрілювали Україну, планують втечу до країн Південної Америки, - розвідка

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Льотчики РФ, які обстрілювали Україну, планують втечу до країн Південної Америки, - розвідка
На тлі відступу російської армії, у військовому середовищі країни-окупанта точаться розмови про неминучість поразки та притягнення до відповідальності всіх учасників агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"Одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України обговорюють втечу з країни та переховування від міжнародного правосуддя.

Так само як нацисти після Другої світової війни, російські злочинці планують емігрувати до країн Південної Америки", - йдеться в повідомленні.

Також воєнна розвідка України оприлюднює особисті дані льотчиків 14 армії ВПС і ППО (м. Єкатеринбург), які брали участь у бойових діях на території України.

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Льотчики РФ, які обстрілювали Україну, планують втечу до країн Південної Америки, - розвідка 01

Топ коментарі

  • Colt
    У их МиГов топлива не хватит. А угнать бомбардировщик им никто не даст.
    Их соберут на одном изношенном борту и он благополучно исчезнет с
    радаров - кому нужна эта головная боль ?
    Они думают, что отличаются от тех, кого не подобрали в полях.
  • Сірий
    В Аргентину. Нацисти теж тікали туди.
  • Envoy
    Их там найдут охотники за головами .
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