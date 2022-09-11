Новини • Допомога Україні, Війна

Бербок про постачання Німеччиною зброї Україні: Ситуація змінилася на 180 градусів. Допомагатимемо, скільки буде необхідно

9 04229
Бербок про постачання Німеччиною зброї Україні: Ситуація змінилася на 180 градусів. Допомагатимемо, скільки буде необхідно
Німеччина змінила свою позицію щодо військової допомоги Україні на 180 градусів після російського повномасштабного вторгнення. Берлін надаватиме українцям озброєння скільки це буде необхідно.

Про це заявила глава МЗС Анналена Бербок на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми на 150% на стороні України та українського народу. І ми будемо з ними стільки, скільки Україна та український народ нас потребуватимуть", - заявила Бербок.

За її словами, до 24 лютого Німеччина не постачала Україні зброю, оскільки це могло стати для Росії основою вторгнення, але зараз ситуація змінилася на 180 градусів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок у Великій Димерці пообіцяла подальшу допомогу з розмінуванням: "Те, що я тут бачу, більш ніж жахливо"

"Ми постачатимемо Україні зброю стільки, скільки в цьому буде необхідність", - сказала глава МЗС Німеччини.

Топ коментарі

  • Артм Воронцов
    холодньій расчет, ставка на победителя......
  • Snart
    Так, але обсяги збільшіть, будь ласка
  • Autorare Autorare
    Озброєна до зубів , організована, вмотивована Україна звісно винесе ******** за урал це вже стає з кожним днем очевидніше...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини