Війська РФ найближчим часом можуть здійснити черговий обстріл ЗАЕС, - ГУР МО
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Командування російських окупаційних військ імовірно планує черговий провокаційний обстріл міста Енергодар та Запорізької атомної електростанції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
За даними розвідки, російські окупанти традиційно планують звинуватити в цьому Україну.
"Отримано інформацію, що підрозділам 94 дивізії росгвардії, які дислокуються на території ЗАЕС, надійшла команда о 14.00 зайти в укриття і перебувати там до "особливого розпорядження", - зазначили в ГУР МО.