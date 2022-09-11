Україна вітає рішення Молдови про заборону польотів до РФ, - МЗС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Посольства України у Молдові.
"Ми вітаємо рішення Адміністрації цивільної авіації Республіки Молдова про заборону молдовським авіакомпаніям здійснювати польоти у повітряному просторі російської федерації... Це - логічна відповідь на розв’язану кремлем війну проти України та всього цивілізованого світу. Ізоляція держави-агресора має бути тотальною, включно з обмеженням для її громадян можливостей подорожей до демократичних країн", - йдеться у повідомленні.
Також Перебийніс наголосив, що заборона польотів до РФ є важливим кроком і для забезпечення безпеки самої Молдови.
Нагадаємо, 9 вересня Air Moldova повідомила, що відновить рейси до Москви з 1 жовтня після їхнього припинення в лютому. Наступного дня Управління цивільної авіації Молдови заборонило авіакомпанії Air Moldova відновлювати польоти між Кишиневом та Москвою.