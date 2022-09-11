Завдання США та союзників - максимально посилити позицію України на перемовинах із РФ, - Нуланд

США і союзники продовжують підтримувати Україну, щоб зміцнити позицію нашої країни за столом переговорів. Це допоможе посилити тиск на главу Кремля Володимира Путіна.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Війна завжди закінчується дипломатією. Але коли пора сідати за стіл і за яких обставин - вирішувати Україні. Наше завдання - допомогти Україні разом з нашими союзниками зайняти якомога сильнішу позицію на цих переговорах, щоб дати зрозуміти Путіну, що цю його авантюру потрібно звернути назад", - заявила Нуланд.

Вона додала, що США та інші партнери України продовжують вести переговори, щоб нинішній контрнаступ українських військ був максимально успішним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок про постачання Німеччиною зброї Україні: Ситуація змінилася на 180 градусів. Допомагатимемо, скільки буде необхідно

Також Нуланд зазначила, що на саміті "Великої двадцятки" у листопаді в Індонезії потрібно, щоб якнайбільше світових лідерів звернули увагу на порушення Росією міжнародного права та своїх зобов'язань як члена ООН.