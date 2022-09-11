Завдання США та союзників - максимально посилити позицію України на перемовинах із РФ, - Нуланд
Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Війна завжди закінчується дипломатією. Але коли пора сідати за стіл і за яких обставин - вирішувати Україні. Наше завдання - допомогти Україні разом з нашими союзниками зайняти якомога сильнішу позицію на цих переговорах, щоб дати зрозуміти Путіну, що цю його авантюру потрібно звернути назад", - заявила Нуланд.
Вона додала, що США та інші партнери України продовжують вести переговори, щоб нинішній контрнаступ українських військ був максимально успішним.
Також Нуланд зазначила, що на саміті "Великої двадцятки" у листопаді в Індонезії потрібно, щоб якнайбільше світових лідерів звернули увагу на порушення Росією міжнародного права та своїх зобов'язань як члена ООН.