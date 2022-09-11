Зеленський про трагедію 9/11: Україна добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народові

Україна щодня зазнає ракетних обстрілів з боку Російської Федерації, тому добре знає, що таке тероризм.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні віддаємо шану пам’яті жертв терактів 11.09.2001. Цей день - один з найтрагічніших в історії США та світу. Україна, яка щодня зазнає ракетних обстрілів, добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народові. Тероризм - зло, якому не місце в сучасному світі!" - вважає Зеленський.

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Нагадаємо, 11 вересня 2001 року у США сталася серія із чотирьох координованих терористичних актів-самогубств членами терористичної організації "Аль-Каїда". Крім 19 терористів, у результаті атак загинуло 2977 осіб, ще 24 зникли безвісти. Більшість загиблих були цивільними особами. Теракт став найбільшим в історії США за кількістю жертв.