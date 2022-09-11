Повторення лютневого наступу на Сумщину наразі неможливе, - Живицький

На 44-му дні війни Сумщина була деокупована.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"За ці 200 днів війни північний форпост України, як називають Сумську область, набув досвіду і значно зміцнів. "Другого разу" не буде – повторення лютневого наступу на Сумщину наразі неможливе", - наголосив очільник обладміністрації.

За словами Живицького, на 44-му дні війни Сумщина була деокупована, 145 населених пунктів області - визволені від російських окупантів.

"149 цивільних осіб загинули на території Сумської області осіб під час військових дій, з яких 8 дітей", - додав він.

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