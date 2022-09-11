Ми допоможемо відбудувати Україну як вільну, сучасну країну на її шляху до ЄС, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що українці нині виборюють європейські цінності.

Про це вона написала у твіттері, коментуючи публікацію Єврокомісії щодо підтримки України, інформує Цензор.НЕТ.

"Українці мужньо борються за своє майбутнє. Вони також борються за наші спільні цінності. ЄС був на їхньому боці з першого дня російської війни. Ми допоможемо відбудувати Україну як вільну, сучасну країну на її шляху до ЄС", - написала посадовиця.

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Напередодні в акаунту Єврокомісії опублікували звіт про допомогу Україні.