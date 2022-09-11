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Терорист Пушилін зник, його місцезнаходження невідоме, - Андрющенко

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Терорист Пушилін зник, його місцезнаходження невідоме, - Андрющенко
Ватажок "ДНР" Денис Пушилін зник з публічного простору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Наші джерела підтверджують, що місцезнаходження Пушиліна невідоме. Він мав бути в Маріуполі на концерті на кістках. Потім разом з ( зрадником Маріуполя. - Ред.) Іващенком їхати в бік узбережжя (знаємо куди). Але щось пішло не так. А де Пушилін, ніхто не знає. Як цікаво складається", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Eight Wonder 56eae116
    Готовится кормить червей, не мешайте ему, пожалуйста.
  • Янковенко Владислав
    Чуть позже... Пенис Душилин был найден с ледорубом в голове.
  • Віталій Маркович
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