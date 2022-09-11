Росія відмовилася від наміру проводити "референдуми" на окупованих територіях через контрнаступ ЗСУ на Харківщині, - росЗМІ

Російська влада відклала на невизначений термін "приєднання" окупованих територій сходу та півдня України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Медуза".

Співрозмовники пояснили журналістам, що єдина причина цього рішення - успішний контрнаступ українських військ на Харківському напрямку. Джерела наголосили, що пов'язані з Кремлем політтехнологи, які працювали в Харківській та Запорізькій областях, вже відкликані до Росії. На Херсонщині російські політтехнологи, які готували референдум, поки що залишаються.

Видання зазначає, що на початку вересня секретар генради "Єдиної Росії" перший віцеспікер Ради Федерації Андрій Турчак оголосив, що псевдореферендуми "правильно і символічно" провести 4 листопада - у День народної єдності.

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Це перша конкретна дата "референдумів", яку відкрито називали російські чиновники. При цьому, за інформацією "Медузи", на самому початку війни в Кремлі були впевнені, що зможуть анексувати нові території вже у квітні. Потім через невдачі на фронті дедлайн перенесли на травень, а потім на 11 вересня - цього дня в Росії відбуваються регіональні вибори.

Коли знову не вдалося провести "референдуми", як стверджують джерела "Медузи", під тиском Путіна, якому "не терпиться" "приєднати" нові території, в адміністрації президента РФ встановили "остаточну" дату - 4 листопада.

За словами одного із співрозмовників "Медузи", вже наступного тижня окупаційні "військово-цивільні адміністрації" українських територій мали офіційно оголосити про початок підготовки до листопадового референдуму. Тепер усі ці плани "поставлені на стоп", "про листопад уже не йдеться".

Співрозмовники "Медузи" також наголосили, що російська влада не розуміє, коли зможе повернутися до обговорення конкретних дат можливого голосування - це залежить від того, як розвиватиметься контрнаступ України. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков на запитання "Медузи" про долю "референдумів" не відповів.

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