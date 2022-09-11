Зафіксовано рух військової техніки РФ на виїзд із Маріуполя, - Андрющенко
18 97833
В окупованому Маріуполі вранці 11 вересня зафіксували рух військової техніки РФ на виїзд із міста в бік Нікольського.
Про це в телеграмі повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Фіксуємо рух техніки. 8:30 колона - 12 вантажівок з БК, позначка V, по бул. Шевченко в бік Метро на виїзд з Маріуполя. Орієнтовно в бік Нікольського", - наголосив він.
Нагадаємо, 9 вересня Петро Андрющенко розповів, що в Мангуші біля Маріуполя російські загарбники формують колони військової техніки й відправляють її в бік Бердянська.