МЗС Чорногорії запропонувало скасувати безвіз для громадян РФ, - ЗМІ

Чорногорія у всьому має бути на боці Європейського Союзу, навіть коли йдеться про зупинення дії безвізової угоди з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на чорногорське видання "Дан".

"Чорногорія є відданим партнером Європейського Союзу, і міністр закордонних справ вважає, що наша країна має бути повністю солідарною з ЄС у цьому рішенні, як це було досі", - заявили у Міністерстві закордонних справ країни.

Якби уряд погодився з думкою міністра закордонних справ, це практично означало б запровадження віз для громадян Російської Федерації.

З 2008 року між Чорногорією та Росією діє угода про безвізові поїздки громадян.

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Видання зазначає, що з 1 червня по 14 серпня 2022 року державний кордон на в'їзді до Чорногорії перетнули 48 193 громадянина РФ, що на 15% більше, ніж за той же період 2021 року.

Нагадаємо, остаточно ухвалила рішення про призупинення спрощеного візового режиму з Росією.