Україна прагне сидіти за столом переговорів з РФ як переможець, а це вирішується на полі бою, - Кулеба
Так міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на питання журналістів Le Journal du dimanche щодо заяви президента Франції Емманюеля Макрона, який виступив за продовження діалогу з Путіним, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Макрон має право вирішувати, з ким говорити. Однак досвід нам показав, що найкраще місце для обговорень із Путіним - це поле бою", - розповів Кулеба.
Він переконаний, що телефонні розмови з Путіним доступні у будь-який час, але "це не принесе результатів".
"Це не має сенсу, бо він - брехун, і я гадаю, що Емманюель Макрон це знає. Я пам’ятаю надзвичайні зусилля, які він здійснив перед війною, щоб запобігти конфлікту. Не спрацювало. Нічого не вказує, що Путін відтоді змінив свою думку чи готовий до переговорів", - уточнив глава МЗС.
Водночас Кулеба не відкинув ідею Макрона про те, що "в правильний час" Україна може укласти мир з Росією шляхом переговорів.
"Будь-яка війна завершується дипломатією. Ще належить побачити, за яких умов ми підійдемо до цього моменту. В особі переможця? Чи переможеного? Ось що має значення. Ми хочемо сидіти за столом переговорів у становищі переможця. А це вирішується на полі бою", - підсумував Кулеба.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон виступає за продовження діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним. Він неодноразово проводив багатогодинні телефонні розмови з Путіним. Останній раз - 19 серпня. Президенти обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС та організацію місії Міжнародного агентства з атомної енергії.