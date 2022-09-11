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У районі Нової Каховки знищено склад боєприпасів окупантів та наведений міст через Дніпро, - ОК "Південь"

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У районі Нової Каховки знищено склад боєприпасів окупантів та наведений міст через Дніпро, - ОК "Південь"
Українські захисники контролюють обстановку на мостах та корегують плани ворога щодо спроб використання їх для транспортного сполучення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ОК "Південь".

"За результатами виконання бойових завдань підтверджено втрати ворога у кількості 35 окупантів, 5 одиниць авто-бронетехніки та міномета 120 калібру. В районі Нової Каховки знищено склад боєприпасів та наведений міст через Дніпро", - зазначили в ОК.

Зазначається, що сили оборони контролюють обстановку на мостах та корегують плани ворога щодо спроб використання їх для транспортного сполучення. Наш вогневий вплив на пробні рейси змушує їх зупиняти сполучення і продовжувати пошук альтернатив.

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Топ коментарі

  • arye z.
  • Йцу Кенг 07b0c614
    наши Орлана захватили - муха не сидела!
  • Fjall_Raven
    явно муляж. у оригинала вся сборка базируется на синей изоленте. а здесь её не видно в комплектации )))
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