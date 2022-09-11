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Міноборони РФ визнало, що російські окупанти майже повністю втекли з Харківщини. КАРТА

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Міністерство оборони Росії у щоденних зведеннях показало свій відступ із Харківської області, а у північній частині регіону взагалі не залишило окупантів.

На брифінгу представник Міноборони РФ Ігор Конашенков показав мапу Харківської області, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

На ній видно, що Росія контролює лише невелику частину області за річкою Оскіл.

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Окуповані території, які досі контролює Росія, позначені помаранчевим кольором.

Міноборони РФ визнало, що російські окупанти майже повністю втекли з Харківщини 01

Ще вчора, 10 вересня, на російській карті були величезні території, зайняті окупаційними військами – зараз вони контролюються Україною, про що визнає сама РФ.

Міноборони РФ визнало, що російські окупанти майже повністю втекли з Харківщини 02

Судячи з карти, Росія пішла, зокрема, з Вовчанська.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Над селом Песчаное Старобельского района Луганской области реет жовто-блакитний флаг. Видимо русские вышли и люди смогли повесить флаг Украины. ВСУ в селе нет. Пока.
  • Павло ШОвте
  • Rechnoj skitalec
    Чудесные новости! И главное, что "никакой паники нет", а так, временный выезд в город-побратим. Это не паника, а истерика у коллаборантов. Так славно все для них начиналось: мягкие кресла в штабе "Единой России", подготовка к референдуму с заведомо изветными результатами, методички, неплохая зарплата в росскийских рублях, ликвидация учебников на украинском языке, туманные перспективы русского мира на украинской земле... А теперь два рюкзака за спиной, сопли, слезы и полная ж... Вы думаете, что кому-то нужны со своим русским миром в России? Ошибаетесь! Ой, незавидная у вас доля.
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