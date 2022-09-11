Міноборони РФ визнало, що російські окупанти майже повністю втекли з Харківщини. КАРТА
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Міністерство оборони Росії у щоденних зведеннях показало свій відступ із Харківської області, а у північній частині регіону взагалі не залишило окупантів.
На брифінгу представник Міноборони РФ Ігор Конашенков показав мапу Харківської області, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
На ній видно, що Росія контролює лише невелику частину області за річкою Оскіл.
Окуповані території, які досі контролює Росія, позначені помаранчевим кольором.
Ще вчора, 10 вересня, на російській карті були величезні території, зайняті окупаційними військами – зараз вони контролюються Україною, про що визнає сама РФ.
Судячи з карти, Росія пішла, зокрема, з Вовчанська.