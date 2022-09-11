Рада ухвалить євроінтеграційні закони до кінця осені, - Стефанчук
Таку заяву Стефанчук зробив в етері загальнонаціонального телемарафону в неділю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Я дуже сподіваюся, що буквально до кінця осені і парламент, і всі наші суб'єкти євроінтеграційного процесу виконають покладені на них зобов'язання. І я думаю, я дуже сподіваюся, що наприкінці року Україна буде готова до початку переговорного процесу про повноцінне членство в Європейському Союзі", – сказав він.
Стефанчук додав, що всі необхідні законопроєкти вже було розроблено, причому деякі з них вже ухвалені в першому читанні або в цілому.
Окремо спікер Верховної Ради прокоментував законопроєкт про національні спільноти: за його словами, він наразі перебуває на розгляді відповідних інституцій як Європейського Союзу, так і Ради Європи.
"Після того, як отримаємо відповідні висновки, ми одразу ж його реєструватимемо та вноситимемо до зали… Дуже сподіваюся, що ми якнайшвидше отримаємо висновки від європейських інституцій та зможемо проголосувати його у залі парламенту", – заявив він.
За словами Стефанчука, законопроєкт "відповідає всім директивам ЄС" і передбачає заміну терміна "національна меншість" на термін "національна спільнота", який "об'єднує у собі нацменшини та корінні народи".
Нагадаємо, ще в червні голова Верховної Ради заявив, що парламент прагнутиме ухвалити всі закони, пов’язані з зобов’язаннями Києва щодо вступу в ЄС, до 2025 року. Пізніше він заявив, що розраховує схвалення євроінтеграційних законопроєктів до кінця цього року.