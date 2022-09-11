Рада ухвалить євроінтеграційні закони до кінця осені, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що до кінця осені 2022 року парламент та інші суб’єкти європейської інтеграції зможуть виконати зобов’язання для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Таку заяву Стефанчук зробив в етері загальнонаціонального телемарафону в неділю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Я дуже сподіваюся, що буквально до кінця осені і парламент, і всі наші суб'єкти євроінтеграційного процесу виконають покладені на них зобов'язання. І я думаю, я дуже сподіваюся, що наприкінці року Україна буде готова до початку переговорного процесу про повноцінне членство в Європейському Союзі", – сказав він.

Стефанчук додав, що всі необхідні законопроєкти вже було розроблено, причому деякі з них вже ухвалені в першому читанні або в цілому.

Окремо спікер Верховної Ради прокоментував законопроєкт про національні спільноти: за його словами, він наразі перебуває на розгляді відповідних інституцій як Європейського Союзу, так і Ради Європи.

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"Після того, як отримаємо відповідні висновки, ми одразу ж його реєструватимемо та вноситимемо до зали… Дуже сподіваюся, що ми якнайшвидше отримаємо висновки від європейських інституцій та зможемо проголосувати його у залі парламенту", – заявив він.

За словами Стефанчука, законопроєкт "відповідає всім директивам ЄС" і передбачає заміну терміна "національна меншість" на термін "національна спільнота", який "об'єднує у собі нацменшини та корінні народи".

Нагадаємо, ще в червні голова Верховної Ради заявив, що парламент прагнутиме ухвалити всі закони, пов’язані з зобов’язаннями Києва щодо вступу в ЄС, до 2025 року. Пізніше він заявив, що розраховує схвалення євроінтеграційних законопроєктів до кінця цього року.