Макрон провів телефонну розмову з Путіним: Обговорили ситуацію на ЗАЕС та експорт зерна

Президент Франції Емманюель Макрон зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

Зокрема, сторони обговорили "забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції".

Також Макрон та Путін обговорили питання проблематики глобальної продовольчої безпеки.

"Підтверджено позицію про те, що зерно, яке вивозиться з чорноморських портів, має спрямовуватися насамперед на потреби країн, що розвиваються. З цією метою дуже важливо, щоб по лінії Єврокомісії не створювалися перешкоди на шляху постачання російських сільгосппродуктів та добрив на ринки країн Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.

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