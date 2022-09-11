На ЗАЕС відновили резервну електролінію, - МАГАТЕ

Фахівці відновили роботу резервної лінії електропередач до Запорізької АЕС, що дає змогу забезпечити її зовнішньою електрикою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на МАГАТЕ у Twitter.

"Резервна лінія електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Україні була відновлена, забезпечуючи станцію зовнішньою електрикою, необхідною для охолодження реактора та інших функцій безпеки", - заявили в агентстві.

Нагадаємо, сьогодні вночі персонал ЗАЕС відключив єдиний працюючий енергоблок №6. Його переводять в холодний стан.

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В "Енергоатомі" пояснили, що останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова і забезпечував тільки власні потреби, оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв'язку станції з енергосистемою України.