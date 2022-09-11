Греція не передаватиме Україні комплекси С-300, щоб не послабити обороноздатність країни, - прем’єр Міцотакіс

Греція не має наміру відправляти в Україну зенітно-ракетні комплекси С-300 російського виробництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Protothema, інформує Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса під час пресконференції запитали, чи має намір уряд Греції направити в Україну бронетехніку разом із грецькими військовими для навчання українців, а також комплекси С-300.

Він відповів категоричною відмовою, заявивши, що про відряджання в Україну комплексів С-300 мова не йде, і додав, що будь-яка підтримка України не повинна відбуватися шляхом послаблення оборони Греції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Греція стала одним з головних експортерів зерна з України, - ЗМІ

Він також згадав про домовленість з Німеччиною про надання старих грецьких БМП-1 Україні і їх одночасну заміну на німецькі бронемашини типу Marder1A3, зазначивши, що переговори ще тривають.

Як відомо, Греція має постійний конфлікт із Туреччиною. В останні тижні Анкара звинувачувала Афіни в кількох інцидентах, пов'язаних із дією її авіації в регіоні Середземного моря. Це дало турецькому президенту Реджепу Таїпу Ердогану назвати дії Греції "ворожими".

Нагадаємо, у квітні Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.

Також читайте: Греція передасть Україні до 30 БМП-1, - прем'єр Міцотакіс