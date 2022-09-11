У Балаклії відновили мобільний зв’язок
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Балаклійської міськради.
"Просимо Вас у налаштуванні телефону вибрати мережу Київстар. Повідомте своїм родичам та близьким, які перебувають у місті. Будемо на зв’язку!", - йдеться в повідомленні
На сторінці міськради у Фейсбуці зазначається, що Балаклійською міською радою та Ізюмською районною військовою адміністрацією у співпраці з Товариством Червоного Хреста України вперше за 4 місяці окупації мешканцям деокупованих територій Балаклійської громади надано гуманітарну допомогу.
"Зокрема, 10 вересня, було відвантажено та роздано продуктові набори Червоного Хреста у центрі міста Балаклія, мікрорайонах Лагері, Новоселівка, селі Вербівка та Яковенкове. Загалом прибуло 15 транспортних засобів з вантажем", - повідомляється на сайті.
Нагадаємо, офіційну інформацію про те, що Балаклія перейшла під контроль Збройних сил України, було оприлюднено 9 вересня.