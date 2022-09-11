"Укренерго" розрахувалась з "зеленою" генерацією менш ніж на третину, - документ

Державна "Укренерго" менш ніж на третину розрахувалась з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії за вже вироблену електрику.

Про це йдеться у відповіді компанії на звернення нардепа від фракції "Батьківщина" Олексія Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.

"З 1 січня по 1 серпня 2022 року "Укренерго" спрямувала 5,4 млрд гривень на оплату послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел", - йдеться в ній.

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Таким чином "Укренерго" погасила лише 28% свого боргу перед виробниками "зеленої" електроенергії.

Станом на 11 вересня загальний обсяг заборгованості "Укренерго" складає 13,9 млрд гривень.

Нагадаємо, "зелений" тариф в Україні значно нижчий за ціни на електроенергію в ЄС, що дозволяє країні заробляти значні кошти з експорту електроенергії до Євросоюзу.











