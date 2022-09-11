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"Укренерго" розрахувалась з "зеленою" генерацією менш ніж на третину, - документ

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Державна "Укренерго" менш ніж на третину розрахувалась з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії за вже вироблену електрику.

Про це йдеться у відповіді компанії на звернення нардепа від фракції "Батьківщина" Олексія Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.

"З 1 січня по 1 серпня 2022 року "Укренерго" спрямувала 5,4 млрд гривень на оплату послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел", - йдеться в ній.

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Таким чином "Укренерго" погасила лише 28% свого боргу перед виробниками "зеленої" електроенергії.

Станом на 11 вересня загальний обсяг заборгованості "Укренерго" складає 13,9 млрд гривень.

Нагадаємо, "зелений" тариф в Україні значно нижчий за ціни на електроенергію в ЄС, що дозволяє країні заробляти значні кошти з експорту електроенергії до Євросоюзу.

Укренерго розрахувалась з зеленою генерацією менш ніж на третину, - документ 01
Укренерго розрахувалась з зеленою генерацією менш ніж на третину, - документ 02
Укренерго розрахувалась з зеленою генерацією менш ніж на третину, - документ 03
Укренерго розрахувалась з зеленою генерацією менш ніж на третину, - документ 04
Укренерго розрахувалась з зеленою генерацією менш ніж на третину, - документ 05
Укренерго розрахувалась з зеленою генерацією менш ніж на третину, - документ 06

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Топ коментарі

  • V 2af7597c
    Приватне акціонерне товариство НЕК " Укренерго" ??? Це як зрозуміти?
  • Виктор Ле
    Зелену енергетику можна послати за руським кораблем...
  • pOrest
    Бред Голови правління Національної екергетичної компанії - а кого ..буть ваші комерційні проблеми з оплатою ?
    То є ваші і вашої компанії проблели - які ви і маєте вирішити - раз взяли на себе такі зобов"язання (напевно не безплатно) ...
    А платежі по особистих зобов"язаннях перед поставщиками по договорам - оплатіть !

    Просто , майже 30 років - був ПП ,.. Представляєте , заявляю ДПІ - не сплачую вчасно податки , бо маю затримку поступлень за виконані роботи
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