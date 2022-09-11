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Путін вимагатиме від кожного свого олігарха створити ПВК для війни проти України, - Грозєв

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Путін вимагатиме від кожного свого олігарха створити ПВК для війни проти України, - Грозєв
Російський диктатор Володимир Путін вимагатиме від кожної російської державної корпорації та олігарха створити власні приватні військові компанії для нового етапу війни проти України у жовтні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник міжнародної спільноти журналістів-розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв у твіттері.

"Він каже, що все (невдачі РФ в Україні, - ред.) через корупцію та некомпетентність в армії ("найманців обдурили з зарплатнею"). Але знову ж таки дуже оптимістично, каже, що кожній державній корпорації та олігарху накажуть створити власну ПВК для "нового етапу в жовтні", - пише Грозєв.

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Готуються для міжусобної війни в середині мордора.
  • Mykhailo Stepanov
    за щеку возьми тварь
  • Яр Холодний
    У мене питання: Він зовсім з глузду з"їхав? "Приватна армія олігарха" - це зародок сепаратизму! І коли Кремль "дійде до ручки" - саме ці армії будуть рвать Росію на шматки!
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