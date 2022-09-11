Командувача військ західного округу РФ Берднікова зняли з посади після успішного наступу ЗСУ на Харківщині

За поразку угруповання військ РФ у Харківській області командувача військ Західного військового округу генерал-лейтенанта Берднікова Романа Борисовича зняли з посади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Генерал-лейтенант Бердніков пробув на посаді лише 15 днів - з 26 серпня 2022 року.

Тим самим побив рекорд, встановлений попереднім командувачем військ Західного ВО генерал-лейтенантом Андрієм Сичовим, який прокомандував округом три тижні.

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