Командувача військ західного округу РФ Берднікова зняли з посади після успішного наступу ЗСУ на Харківщині
25 13350
За поразку угруповання військ РФ у Харківській області командувача військ Західного військового округу генерал-лейтенанта Берднікова Романа Борисовича зняли з посади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Генерал-лейтенант Бердніков пробув на посаді лише 15 днів - з 26 серпня 2022 року.
Тим самим побив рекорд, встановлений попереднім командувачем військ Західного ВО генерал-лейтенантом Андрієм Сичовим, який прокомандував округом три тижні.