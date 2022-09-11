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Українські воїни вийшли на кордон з РФ на півночі Харківщини, - командир ДФТГ "Хартія" Кожемяко. ВІДЕО+ФОТО

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Війська РФ втікають з території Харківської області.

Про це повідомив український мільйонер, командир добровольчого формування територіальних громад (ДФТГ) "Хартія" Всеволод Кожемяко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми вийшли на кордон з РФ на півночі Харківщини. Ворог вдався до втечі завдяки силі українського духу, зброї та, що дуже важливо, військової думки. Колись ми всі дізнаємся, хто і як спланував Харківську операцію, яка війде в усі військові підручники, і дав таку впевненість у перемозі всім хлопцям і дівчатам на передовій. Слава Україні!

P.S. Я знаю, але не скажу))", - повідомив він.

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Українські воїни вийшли на кордон з РФ на півночі Харківщини, - командир ДФТГ Хартія Кожемяко 01

Топ коментарі

  • Pawlo Kit
    Слава Україні ! ! !
  • Aleksii Rodin
    Героям слава
  • Борменталь Незабаром
    расеяне - киздуйте из Донецка! у вас свой донецк есть!
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