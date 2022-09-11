Після успішного наступу ЗСУ на Харківщині російські офіцери масово відмовляються від участі у війні та звільняються з війська, щоб не потрапити під репресії
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Після успішного контрнаступу ЗС України у Харківській області, у ЗС РФ почали шукати винних. "Винними" призначаються всі офіцери, які перебували на цьому напрямі (навіть якщо безпосередньо не керували діями жодного підрозділу, і не були уповноважені ухвалювати рішення), від лейтенантів і до генералів.
Цим офіцерам доведеться відповідати і за втрачені позиції, і за втрати серед військовослужбовців та за знищену техніку. Серед офіцерів вищої ланки ходять розмови про те, що це репресії – це лише початок, надалі переможців серед офіцерів ЗС РФ (не наближених до верхівки), які брали участь у "СВО", нічого очікувати, оскільки всі чи постраждають на полі бою, чи страждатимуть у РФ.
У зв'язку з цим велика кількість офіцерів намагається будь-якими силами уникнути такої долі.