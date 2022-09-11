Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Після успішного наступу ЗСУ на Харківщині російські офіцери масово відмовляються від участі у війні та звільняються з війська, щоб не потрапити під репресії

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Після успішного наступу ЗСУ на Харківщині російські офіцери масово відмовляються від участі у війні та звільняються з війська, щоб не потрапити під репресії
Російські офіцери масово починають шукати можливість не брати участь у "спеціальній військовій операції" чи, за відсутності такої можливості, звільнитися зі збройних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Після успішного контрнаступу ЗС України у Харківській області, у ЗС РФ почали шукати винних. "Винними" призначаються всі офіцери, які перебували на цьому напрямі (навіть якщо безпосередньо не керували діями жодного підрозділу, і не були уповноважені ухвалювати рішення), від лейтенантів і до генералів.

Цим офіцерам доведеться відповідати і за втрачені позиції, і за втрати серед військовослужбовців та за знищену техніку. Серед офіцерів вищої ланки ходять розмови про те, що це репресії – це лише початок, надалі переможців серед офіцерів ЗС РФ (не наближених до верхівки), які брали участь у "СВО", нічого очікувати, оскільки всі чи постраждають на полі бою, чи страждатимуть у РФ.

У зв'язку з цим велика кількість офіцерів намагається будь-якими силами уникнути такої долі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командувача військ західного округу РФ Берднікова зняли з посади після успішного наступу ЗСУ на Харківщині

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Топ коментарі

  • Власов Сергей b3083465


    Kavkaz Center

    @newkc14

    Сообщают о прорыве российских войск под Изюмом. Русским солдатам все же удалось сломить сопротивление кадыровских заградотрядов и прорвать кордоны
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Лапатная тіпа армія-тєпєрь пєрвая абосраная армія в мірє...
  • Sav UA
    Бунт! Витягуйте бункерного пацюка і повісити його на красній площаді як в "старі добрі" часи!
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