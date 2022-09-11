Кабмін розпочав підготовку законопроєкту про звільнені території, - Мінреінтеграції

Координаційному штабу з питань деокупованих територій було доручено підготувати законопроєкт про звільнені від окупантів території. Документ визначить законодавчу рамку для першочергових дій з відновлення життєдіяльності.