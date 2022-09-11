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Затримали екскерівника СБУ на Харківщині Дудіна

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Затримали екскерівника СБУ на Харківщині Дудіна
Романа Дудіна, який до кінця травня очолював Управління Служби безпеки України у Харківській області, затримали і висунули підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 11 вересня 2022 року повідомляє Суспільне, із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах 

"За словами співрозмовників, Дудіна підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби. Суспільне намагалося отримати коментар Державного бюро розслідувань, на телефонні дзвінки кореспондентів там поки не відповіли. Не вдалося зв'язатися і з самим Дудіним", - зазначається у повідомленні.

За інформацією Суспільного, затримання відбувалося в одній з областей на заході України.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді глава держави сказав, що посадовець "не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто".

Наступного дня, 30 травня, Дудін зажадав від Зеленського спростувати закиди про бездіяльність і вибачитися перед працівниками структури.

Інформацію щодо Дудіна перевіряло ДБР.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    не буде, це ж ворог Зелі
    не портнов і не сцуркіси..
  • 133133
    а вот не передал бы найденные в тайнике моторы от танков в ВСУ, то и сидел бы дальше на должности
  • Doc Ua
    Це той, хто видав зброю теробороні і допоміг захистити Харків!
    Будьмо уважні!
    Влада підло знищує патріотів і замітає сліди своїх зрад!
    Чому Баканов не арештований!?
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