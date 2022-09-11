Затримали екскерівника СБУ на Харківщині Дудіна

Романа Дудіна, який до кінця травня очолював Управління Служби безпеки України у Харківській області, затримали і висунули підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 11 вересня 2022 року повідомляє Суспільне, із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах

"За словами співрозмовників, Дудіна підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби. Суспільне намагалося отримати коментар Державного бюро розслідувань, на телефонні дзвінки кореспондентів там поки не відповіли. Не вдалося зв'язатися і з самим Дудіним", - зазначається у повідомленні.

За інформацією Суспільного, затримання відбувалося в одній з областей на заході України.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді глава держави сказав, що посадовець "не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто".

Наступного дня, 30 травня, Дудін зажадав від Зеленського спростувати закиди про бездіяльність і вибачитися перед працівниками структури.

Інформацію щодо Дудіна перевіряло ДБР.