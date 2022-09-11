США можуть дозволити передачу літаків МІГ Україні, - експосол Гербст

Сполучені Штати можуть ухвалити позитивне рішення щодо передачі бойових літаків радянського зразка МіГ-29 Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Радіо Свобода під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві заявив директор Євразійського центру Atlantic Council, експосол США в Україні Джон Гербст.

За словами дипломата, він з групою американських експертів наголошував на необхідності включення цих винищувачів у пакет військової допомоги для України ще з березня.

Гербст зазначив, що раніше політика американської влади була "боязкою", тому жодних поставок авіації не було. Тепер ситуація може змінитися.

"Я думаю, що невдовзі може бути позитивне рішення щодо МіГів, я чую про це. Тож я вважаю, що це хороший крок. Але раніше адміністрація була надто боязкою, щоб відправити МіГи, оскільки вважала, що це спровокує Росію", – підкреслив Гербст.

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