ДБР підтвердило затримання і висунення підозри екскерівнику СБУ Харківщини Дудіну

У Державному бюро розслідувань (ДБР) підтвердили інформацію щодо затримання колишнього начальника СБУ Харківської області Романа Дудіна і висунення йому підозри.

Про це у коментарі Укрінформу заявила речниця Держбюро розслідувань Ольга Чиканова, передає Цензор.НЕТ.

"Можу підтвердити цю інформацію. Усі деталі – завтра", - поінформувала вона.

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Раніше ЗМІ повідомили про затримання екскерівника СБУ на Харківщині Дудіна.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді глава держави сказав, що посадовець "не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто".

Наступного дня, 30 травня, Дудін зажадав від Зеленського спростувати закиди про бездіяльність і вибачитися перед працівниками структури.

Інформацію щодо Дудіна перевіряло ДБР.