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З українських портів через негоду не вийшло жодне судно із зерном, - ЗМІ

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З українських портів через негоду не вийшло жодне судно із зерном, - ЗМІ
Дощова погода і погана видимість сьогодні, 11 вересня, завадили завантаженню і виходу з портів Великої Одеси чергового каравану суховантажів з українською агропромисловою продукцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Думська.

Десять суховантажів, що стоять на дальньому рейді Одеси, прибули до міста вчора і через негоду також не змогли зайти в порти.

Повідомляється, що багато з цих суден вже повторно прийшли за українським продовольством. Також до одеської зони формування наближається ще один караван з п'яти суден, що прибуває з гирла Дунаю.

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Топ коментарі

  • Sav UA
    Негри-зуби на полицю і їжте банани вони корисні та поживні.
  • Алекс Скела
    Негри ж охлянуть - покинуть грати у баскетбола, читати реп. А у пушерів сил не стане штовхати наркоту.
    Біда та й годі...
  • Vlad Cheh
    Абсолютно жду, что кацапы наломятся на 3 патрульных катерах на корабль с зерном или в обратку, захватят или убьют команду, выгрузят с катеров какие-то никчемные контейнеры с натовским оружием, и сразу внезапно появившиеся 20 пропагандистов с камерами будут снимать, что мы продаем натовское вооружение и нам нельзя его поставлять больше, иначе мир будет дестабилизирован (или же перевозим кораблями оружие уже сюда). Отстрелянные н-лоу тубусы и немного техники из Лисичанска как раз судном-краном перекинут на корабль. Максимально очевидная провокация, не знаю, почему они еще до сих пор этого не сделали, наверное, такие же тупые, как Петров и Баширов. А нам надо на все корабли круглосуточно панорамную камеру поставить и держать стрим включенным на какой-то закрытый канал со всех судов. Чтобы заметить еще на подходе кацапские корабли. И дублированную запись (если заглушат Интернет заранее) тут же на дрон посадить флешку с последними часами записи или в бутылку хотя бы кинуть и за борт. Притом инструкции дать не одному члену команды, так как грушники конечно уже будут на борту под видом египтянина или кто там обычно моряком работает.
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