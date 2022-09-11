Розпочалися консультації щодо створення безпекової зони на Запорізькій АЕС, - МАГАТЕ

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявляють про початок консультацій щодо створення безпекової зони на Запорізькій атомній електростанції.

Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Зазначається, що 10 вересня було відновлено резервну лінію електропередач до ЗАЕС, завдяки чому оператор вранці 11 вересня вимкнув останній діючий реактор станції.

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"Хоч генеральний директор Рафаель Гроссі і вітає це відновлення, він як і раніше серйозно стурбований ситуацією на Запорізькій АЕС, доки тривають обстріли. На ЗАЕС має бути терміново створена охоронна зона ядерної безпеки та безпекова зона, почалися консультації", - мовиться у дописі.