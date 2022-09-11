Зеленський про ракетні удари окупантів по критичній інфраструктурі: Лише мета залишити людей без світла й тепла
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Володимир Зеленський зауважив, що єдиною метою російських терористів є залишення людей без світла і тепла.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер президента України Володимира Зеленського.
"Повністю знеструмлено Харківську й Донецьку області, частково – Запорізьку, Дніпропетровську, Сумську. Російські терористи залишаються терористами і б’ють по критичній інфраструктурі. Жодних військових обʼєктів, лише мета залишити людей без світла й тепла #RussiaIsATerroristState", - зазначено в дописі