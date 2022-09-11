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Зеленський про ракетні удари окупантів по критичній інфраструктурі: Лише мета залишити людей без світла й тепла

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Зеленський про ракетні удари окупантів по критичній інфраструктурі: Лише мета залишити людей без світла й тепла
Володимир Зеленський зауважив, що єдиною метою російських терористів є залишення людей без світла і тепла.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер президента України Володимира Зеленського.

"Повністю знеструмлено Харківську й Донецьку області, частково – Запорізьку, Дніпропетровську, Сумську. Російські терористи залишаються терористами і б’ють по критичній інфраструктурі. Жодних військових обʼєктів, лише мета залишити людей без світла й тепла #RussiaIsATerroristState", - зазначено в дописі

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Топ коментарі

  • 1sarmat
    Треба кошмарити всю кацапську прикордонну критичну інфраструктуру куди наші ракети та безпілотники долетять, а не відосики гундосить. Інакше кацапи не зрозуміють.
  • Светлана Круп
    А не хочеш зібрати засідання ООН через террористичний акт кацапів? Толку, звісно, ніякого, але розголос терроризму повинен бути на весь світ. Може, партнери вирішать швидше надати насамси та атакамси.
  • Maksim Perepelitca
    Украина 365 | Новости | Война |

    ПВО сбило 9 из 11 выпущенных по Украине ракет "Калибр" этим вечером. ..
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    Фігассє ..!!! Це вже рівень - екстра класа ..
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