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Україна опирається російській агресії 200 діб. Найважливіше, а тому найважче - попереду, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського. 

"200 днів нашого спротиву. Найважливіше, а тому найважче – попереду. І це звернення я хочу присвятити саме тим, хто попереду. І кому зараз найважче, бо вони роблять найважливіше.

Це всі захисники й захисниці України. Всі, хто мужньо стоїть 200 днів, а тому стоїть і Україна. Сильні, а тому ми – вільні. Незламні, а тому ми – незалежні. Наші бійці, які героїчно стримали ворога, а тепер не стримують себе. І женуть окупанта на півночі, півдні та сході. На всіх напрямках, але рухаючись лише в одному – вперед і до перемоги", - зазначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Як ви кажите, вечірній підр?
  • olele
  • Олександр Дніпро
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