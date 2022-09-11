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"Єрмак, Татаров і Слюсарєв співпрацюють з ФСБ", - ексначальник СБУ Харківської області Дудін пояснив причини справи проти нього

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"Єрмак, Татаров і Слюсарєв співпрацюють з ФСБ", - ексначальник СБУ Харківської області Дудін пояснив причини справи проти нього
Екскерівник СБУ Харківщини Роман Дудін заявив, що Татаров допомагає ФСБ переслідувати його за вказівкою члена партії "Слуга народу" Слюсарєва.

Про це Дудін написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Незаконно захищав Харків від окупантів? ДБР відкрило кримінальне провадження проти генерала Кривоноса, а тепер проти мене.Шкода ,що Президент закриває очі на діяльність російської агентури в офісі президента України", - заявив він

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"Пане Президенте Татаров допомагає ФСБ переслідувати мене за вказівкою члена партії "Слуга народу" Слюсарєва, що був куратором партії у Харківській області. Я Вам нагадую, що Вадим Слюсарєв 18 лютого виїхав з України до Російської Федерації. На відео помічник Слюсарєва розповідає про співпрацю Слюсарєва з ФСБ. Слюсарєв збирав компромат на голову Держприкордонслужби України для ФСБ", - наголосив Дудін.

"Крім того, Татаров призначив осіб в СБУ, що допомагають ФСБ переслідувати мене. ... З метою зведення рахунків перекваліфікували на статтю 111. Єрмак і Татаров співпрацюють з ФСБ. Які ще докази потрібні? Тепер вони хочуть посадити мене за те, що саме я не дав здати Харків. Я зупинив виведення 92 бригади з Харкова за кілька днів до нападу, я підготував захист Харкова , коли нас бомбили з літака. Тоді як люди, назначені Єрмаком, ховалися по закутках. Тільки росіяни почали відходити, Татаров приїхав в область, далі - моє звільнення. І вже затримання. Ви справді хочете жити при ФСБ?" - резюмував він.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Это и так все знают. Там половина ,,Слуг урода" на содержании ФСБ, а вторая половина - воры. ЗЕвлада вместе с Лохомбонэвтик полностью себя скомпрометировала и стала токсичной
  • Right Right 2d264255
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