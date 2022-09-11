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Окупанти завдали ракетного удару по одній з найбільших в Україні ТЕЦ №5 у Харкові, - ОП

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Окупанти завдали ракетного удару по одній з найбільших в Україні ТЕЦ №5 у Харкові, - ОП
Російські військові пізно ввечері 11 вересня завдали ракетного удару по харківській ТЕЦ-5, в результаті чого вона частково виведена з ладу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у твіттері. радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Прямі умисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема, по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, – це безумовний прояв тероризму Росії і її бажання масово залишити мирних громадян без світла і тепла. Така боягузлива "відповідь" за втечу власної армії з поля бою", - підкреслив Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ракетні удари окупантів по критичній інфраструктурі: Лише мета залишити людей без світла й тепла

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