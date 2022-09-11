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У трьох областях відновили електропостачання

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У трьох областях відновили електропостачання
У Дніпропетровській, Полтавський та Сумській областях енергетики відновили електропостачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко написав у Телеграмі.

"Дніпропетровська область електропостачання відновлено на 100%", - написав Тимошенко.

В іншому дописі заступник керівника Офісу Президента він повідомив, що у Сумській області також відновлено електропостачання на 100%.

Також Тимошенко написав, що водопостачання у Сумській області відновлено на 100%.

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Своєю чергою голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін написав у Телеграмі, що на Полтавщині відновлено світло та водопостачання, які зникли ввечері 11 вересня після ворожих обстрілів по об’єктах магістральних електромереж в північно-східному регіоні країни.

"Світло та водопостачання відновили в усіх районах Полтавщини. Але енергетики продовжують стабілізувати рівень напруги", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Власов Сергей b3083465
    Slevin Kelevra

    @notNickFisher

    ·

    2 ч

    По моему нас приглашают в....бать по крымскому мосту
  • Борменталь Незабаром
    наши ремонтные бригады - это тоже настоящие Герои, наравне с Армией! когда закончится эта грёбанная война - представляю какой рутинной станет их работа!!!! но определённо - это героические люди!!
  • Борменталь Незабаром
    просто как муравьи - шур-шур-шур и всё готово!
    я живу между Гостомелем и Бучей - и после русских ********* были повалены столбы и порваны все электрические кабели - просто с каждого столба висел моток оборванных проводов...
    а потом, как то так незаметно - ХОП! и всё на месте!
    слава нашим ремонтным бригадам! реально - ГЕРОИ!
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