У трьох областях відновили електропостачання
Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко написав у Телеграмі.
"Дніпропетровська область електропостачання відновлено на 100%", - написав Тимошенко.
В іншому дописі заступник керівника Офісу Президента він повідомив, що у Сумській області також відновлено електропостачання на 100%.
Також Тимошенко написав, що водопостачання у Сумській області відновлено на 100%.
Своєю чергою голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін написав у Телеграмі, що на Полтавщині відновлено світло та водопостачання, які зникли ввечері 11 вересня після ворожих обстрілів по об’єктах магістральних електромереж в північно-східному регіоні країни.
"Світло та водопостачання відновили в усіх районах Полтавщини. Але енергетики продовжують стабілізувати рівень напруги", - йдеться в повідомленні.