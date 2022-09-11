Під час удару по інфраструктурному об’єкту Харківщини щонайменше одна людина загинула. ВIДЕО

Щонайменше одна людина загинула внаслідок обстрілу об’єкта інфраструктури Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник начальника ДСНС Харківщини Анатолій Торяник, передає Суспільне.

"За інформацією персоналу, в приміщенні по якому влучила ракета, перебували двоє чергових. Одного відшукали мертвим. Іншого продовжуємо шукати", — сказав він.

На об’єкті критичної інфраструктури Харківщини нині гасять пожежу.