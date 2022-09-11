Під час удару по інфраструктурному об’єкту Харківщини щонайменше одна людина загинула. ВIДЕО
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Щонайменше одна людина загинула внаслідок обстрілу об’єкта інфраструктури Харківщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник начальника ДСНС Харківщини Анатолій Торяник, передає Суспільне.
"За інформацією персоналу, в приміщенні по якому влучила ракета, перебували двоє чергових. Одного відшукали мертвим. Іншого продовжуємо шукати", — сказав він.
На об’єкті критичної інфраструктури Харківщини нині гасять пожежу.