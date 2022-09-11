Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Під час удару по інфраструктурному об’єкту Харківщини щонайменше одна людина загинула. ВIДЕО

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Щонайменше одна людина загинула внаслідок обстрілу об’єкта інфраструктури Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник начальника ДСНС Харківщини Анатолій Торяник, передає Суспільне.

"За інформацією персоналу, в приміщенні по якому влучила ракета, перебували двоє чергових. Одного відшукали мертвим. Іншого продовжуємо шукати", — сказав він.

На об’єкті критичної інфраструктури Харківщини нині гасять пожежу.

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Топ коментарі

  • Al-Goritm Ain-Moment
    В Україні будують завод, щоб робити байрактари. Це добре. Але треба робити завод (терміново), щоб робити ракети. І їбашити у відповідь! Інакше це ніколи не закінчиться!
  • Ольга Жмудовська
    ще один аргумент, чому треба не зупинятися в Козачій лопані,а йти на Бєлгород і Брянськ
  • Autorare Autorare
    Я от що думаю з цього усього.
    А те , що вихід ЗСУ на всі адмінкордони 1991 року , це не буде перемога України, адже режим ********* і їх доктрини фактично не зазнає поразки тому що цей самий режим і доктрина збережеться! А режим і доктрина ********* сповідують знищення України, буде це через 10-20-50 років не важливо . Отже без просування в глиб території ********* знищення центру прийняття рішень і повної капітуляції москви нам і нашим нащадкам не бачити безпеки!

    як знищили рейх? Повною поразкою і заволодінням територій рейху так само і тут , якщо Україна і цивіллізований світ зупиняться і задовольняться адмінкордонами 91 року , це не перемога ********** а відтермінування ще більш жорстокої і страшної війни в майбутньому!
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