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Росіяни випустили по сходу України 12 ракет, 9 із них збила ППО,- Повітряні сили

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Росіяни випустили по сходу України 12 ракет, 9 із них збила ППО,- Повітряні сили
Увечері 11 вересня близько 20.30, окупанти завдали ракетних ударів по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Повітряних сил. 

У повідомленні зазначається: "Усього – 12 пусків: шість крилатих ракет "Калібр" із кораблів з акваторії Чорного моря та шість крилатих ракет Х-101, випущених із літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря.

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України збито 9 із 12 ракет окупантів".

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Топ коментарі

  • Amber
    Непогано спрацювало ППО , супер 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
  • Дмитрий 297cdebe
    ПВО огромная благодарность

    Наверняка сегодня все это летело по важной инфраструктуре
  • Muron
    пора ******** топити
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