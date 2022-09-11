Війська РФ з "Ураганів" обстріляли Дніпропетровщину: двоє людей загинуло, одна - поранена
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Ворожі військові з "Ураганів" обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області, в результаті чого двоє людей загинули.
Про це в телеграмі повідомляє голова обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.
"Ввечері з "Ураганів" ворог обстріляв Синельниківський район. Попередньо, двоє людей загинуло, одну 19-річну дівчину поранено. Інформація щодо наслідків уточнюється. Пізніше - ще один "приліт" у Зайцівську громаду. Інформація щодо обсягу руйнувань з‘ясовується", - йдеться у дописі.